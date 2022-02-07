Türkiye Gazetesi

Denizli’de şeker komasına giren sürücünün kullandığı traktör, kontrolden çıkması sonucu metrelerce aşağıya yuvarlandı. Yaklaşık 5 saat sonra abisinin araması sonucu bulunan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kardeşini traktörün altında gören ağabey kahroldu.

AĞLAYARAK KARDEŞİNE KOŞTU

Kaza, Kale ilçesi Çamlarca Mahallesi Kazıklar Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde çalışmak için evden çıkan ve sık sık şeker komasına girdiği öğrenilen Tuncay Anuk (37) idaresindeki 20 K 9223 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu metrelerce aşağıya yuvarlandı. Aradan geçen süre zarfından Anuk’tan haber alamayan kardeşleri, araziye çıkarak aramaya başladı. Yaklaşık 5 saat sonra Anuk’un traktörünü yuvarlanmış şekilde bulan abisi, ağlayarak aşağıya inmeye başladı. Acı tabloyla karşılaşan Anuk’un abisinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Anuk’un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından sürücünün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Acılı aile ise gözyaşları içerisinde o anlar izledi.

Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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