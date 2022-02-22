Türkiye Gazetesi

İzmir’in Menderes ilçesinde ev hanımı Sevilay B. 14 yaşındaki kızı Z.B.’yi yaklaşık iki aydır sosyal medya üzerinde taciz eden birisi olduğunu öğrendi. 14 yaşındaki kızdan çıplak fotoğraf istediği iddia edilen tacizci küçük kız engelledikçe sahte hesap açarak tacize devam etti. Tacizcinin küçük kıza 'Seni her gün görüyorum' diyerek Z.B.'nin nerelere gittiğini söylemesi üzerine paniğe kapılan anne, tacizcinin yakınlarda biri olduğunu tahmin etti.

KIZININ AĞZINDAN TACİZCİYLE YAZIŞTI

Tacizcinin mesajları üzerine iyice korkan anne Sevilay B., tacizciyle kızıymış gibi yazıştı. Anne, tacizciye 50 lira karşılığında çıplak fotoğraflarını göndereceğini söyledi ve parayı yakınındaki markete bırakmasını istedi. Markete giden şüpheli, 50 lirayı denildiği gibi market sahibine bıraktı. Bu sırada güvenlik kameraları da şüpheliyi kaydetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde tedirgin tavırlar sergileyen şüphelinin "Bir kız çocuğu bu parayı gelip alacak" dediği duyulurken, market sahibinin, 'Senin çocuklar mı alacak?' şeklinde sorusuna, 'Yok başka. Benim çocuklar değil. Biraz sonra gelip alacak. Tamam' diye yanıt verdiği görüldü.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Markete giderek güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Sevilay B., kızını taciz eden kişinin evli, bir kız ve bir erkek çocuğu babası karşı komşuları 32 yaşındaki mermer ustası Ali D. olduğunu gördü. Güvenlik kamera kayıtları ile mesajlaşmaların ekran görüntülerini alan Sevilay B. durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtları ile mesajlaşmaların ekran görüntülerini alan Sevilay B., durumu polise bildirdi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Anne Sevilay B. ile kızı Z.B., olaydan sonra savcılık tarafından bir ay süreyle koruma altına alındı.

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