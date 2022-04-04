Türkiye Gazetesi

Elazığ’da kayınvalidesinin evine giden damat kurşun yağdırdı. Henüz bilinmeyen bir sebeple evdekilerle tartışmaya başlayan damat, kayınvalide ve baldızını öldürdü, olayda 1 çocuk ise ağır yaralandı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, merkeze bağlı Sarayatik Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. isimli şüpheli iftara yakın saatlerde kayınvalidesinin evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet geçiren F.A. belinden çıkardığı tabanca kurşun yağdırdı.

Olayda şüphelinin kayınvalidesi ve baldızı hayatını kaybederken, evde bulunan bir çocuk ise ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kadının cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli F.A.’nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Cinnet getiren damat dehşet saçtı! 2 ölü, 3 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evini basan şahıs, silahla kurşun yağdırıp daha sonra intihar etti. Olayda evde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralı kayınbaba ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Bursa’da damat dehşeti: 1 ölü 4 yaralı Bursa’nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin baba evine giden şahıs silahla kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinde intihar etti. Olayda evde bulunan 4 kişi yaralandı.

Düğünde damat dehşeti: Tüfeği alıp kurşun yağdırdı Adana'da bir sokak düğününde, küfür yüzünden çıkan kavga sonrası damat, kardeşi ve yeğeni tüfekle tartıştıkları iki kardeşe saldırdı. Yaralı kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Damat dehşeti: Kayınvalidesini yakıp izledi Mersin'de 54 yaşındaki kadın, kızının eski kocası tarafından üzerine benzin dökülerek feci şekilde yakıldı. Olayda bütün vücudu yanarak ağır yaralanan kadın, hastanede yaşam mücadelesi verirken, olaydan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı.