Isparta’da 20 yıl önce intihar süsü verilerek işlenen cinayet, zaman aşımına uğramasına 3 gün kala jandarma tarafından çözüldü. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
İNTİHAR SÜSÜ VERİLMEYE ÇALIŞILMIŞTI
Isparta’nın Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde yalnız yaşayan Urhan Daduklu (63), 28 Mayıs 2002 tarihinde bağ evinde göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Öldükten 7 gün sonra cesedi bulunan Daduklu’nun intihar ettiği değerlendirilerek dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.
Yalvaç Merkez Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin istihbarat çalışmalarında Daduklu’nun H.G. (47) ve N.K. (44) tarafından öldürüldüğü, olaya intihar süsü verildiği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheli şahıslar jandarma ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.
Yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri dosyanın zaman aşımına uğramasına 3 gün kala yapılan operasyonla H.G. ve N.K.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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