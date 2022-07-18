Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın 21.07.2022 Perşembe gününden itibaren kuvvetli olacağı (40-60 km/s) tahmin edilmektedir. Mevcut sıcaklık, nem ve kuvvetli rüzgar orman yangını riskini artırmaktadır. Vatandaşlarımızın yangınlara karşı daha duyarlı, dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.
Bursa Valiliğinden son dakika uyarısı: Orman yangınlarına dikkat
18.07.2022 - 19:17 | Son Güncelleme: 18.07.2022 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Bursa Valiliği vatandaşları orman yangını konusunda uyardı. Hafta sonu etkili olacak sıcak hava ve rüzgar nedeniyle yangın riskinin arttığı bölgede, vatandaşlar daha duyarlı ve tedbirli davranmaya davet edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : orman yangını,Bursa,Valilik,
885735 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/885735.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER