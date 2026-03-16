90 yılda yüzde 85 küçüldüğü tespit edilen Tuz Gölü’nde bu kez umutlandıran tablo ortaya çıktı. Kuraklık alarmı verilen gölde, sağanak sonrasında birçok nokta yeniden suyla doldu.

Türkiye'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olarak bilinen, son dönemlerde kuraklık alarmı verilen Tuz Gölü’nde etkili olan sağanak sonrasında yeniden su oranının yükseldiği belirtildi.

Tuz Gölü'nde bu yıl kış aylarında etkili olan yağışlarla kuraklık etkisinin gideceğin belirten Aksaray'ın Eskil ilçe Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, gölün birçok noktasında ciddi çekilmeler yaşandığını hatırlattı.

“BÜYÜK BİR UMUT OLDU" Bu yılki yağışların gölün yeniden suyla buluşmasını sağladığını ifade eden Zavlak “Geçtiğimiz yıllarda kurak olan birçok nokta bugün yeniden suyla dolmuş durumda. Bu bereketli kış, bölgemiz için büyük bir umut oldu" dedi.

“BİRÇOK KUŞ TÜRÜ BURADA” Zavlak, Tuz Gölü'nün yalnızca doğal bir güzellik olmadığını vurgulayarak, ekosistem için önemli olduğuna şöyle dikkat çekti: Tuz Gölü sadece bir doğal güzellik değil, aynı zamanda onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan çok önemli bir hayat alanıdır. Flamingolar (allı turna) başta olmak üzere birçok kuş türü burada kuluçkaya yatıyor ve yavrularını büyütüyor.

90 YILDA YÜZDE 85 KÜÇÜLDÜ Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tuz Gölü’nün 90 yılda yüzde 85 küçüldüğü tespit edilmişti. Tuz Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu tuz kütleleri ortaya çıkmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası