Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika hava durumu haberi: 24 Eylül hava durumu Meteoroloji'nin açıkladığı son dakika raporuna göre belli oldu. 5 günlük hava durumu tahminini açıklayan Meteoroloji, hafta sonu havanın serin ve yağışlı geçeceğini ancak Pazartesi gününden itibaren güneşin etkisini yeniden hissettirmeye başlayacağını belirtti. Bugün özellikle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle 13 il için 'sarı kodlu' uyarı verildi.

24 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli çevreleri, Sakarya'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz Bölgesi (Bolu hariç), Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğu Toroslar mevkii, Adana’nın kuzey çevreleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun ve Erzurum'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) olarak esmesi öngörülüyor.

13 KENT İÇİN 'SARI' UYARI

Öte yandan kuvvetli rüzgar beklenen Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Ardahan ve Iğdır ile kuvvetli yağış beklenen Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon İçin 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

24 Eylül - 28 Eylül 2022 hava durumu tahmin haritaları

DOĞU YAYLALARINA KAR YAĞIŞI UYARISI

Geçtiğimiz günlerde kış turizminin önemli merkezlierinden Uludağ'ın yüksek kesimlerine kar yağmış, zirve beyaza bürünmüştü. Yurt genelinde etkisini hissettirmeye başlayan soğuk havalarla birlikte uyarılar da gelmeye başladı.

Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan uyarıda; "Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yaylalarında yoğun kar bekliyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz yaylalarında iyi bir kar birikimi oluşabilir, dikkatli olun" ifadeleri kullanıldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

ANKARA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı: Günlerce sürecek… Dikkat aralarında İstanbul da var Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu ve haritayı paylaştı. Kuvvetli yağış geliyor. Onlarca ilde sıcaklıklar düşecek yağmur etkili olacak. Meteoroloji son dakika uyarısıyla İstanbul'da 12.15 ve 14.30 saatlerinde batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.