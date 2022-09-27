Türkiye Gazetesi

Olay, 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Büyükçekmece Adliyesi Ek Hizmet Binası’nda yaşandı. İddiaya göre adliye bahçesinde jeneratörlerin bulunduğu bölgede bulunan çöpler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Yangın nedeniyle dumanların yükseldiği adliye binası tahliye edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Yangını gören Feridun Koçak isimli bir vatandaş ise yaşananları anlatarak binanın tahliye edildiğini ifade etti.





İran'da ortalık yangın yeri! Protestolara destek verenlerde yargılanacak İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan, 1 saat eğitim verildikten sonra serbest bırakılacağı söylenen, Mahsa Amini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar 11. gününde de devam ediyor. Protestolarda 41 kişi hayatını kaybetti.

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