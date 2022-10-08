Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Velioğlu Mahallesi’nde meydana geldi. S.D. hakimiyetindeki 67 EC 824 plakalı Fiat markalı otomobil seyir halinde gittiği esnada yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve yolun ıslak olması nedeniyle kontrolden çıkarak yolun alt tarafına takla atarak düştü. Kazada sürücü S.D. olmak üzere araç içinde olan M.D., E.Y., T.D., A.M.D. ve M.İ.D. isimli şahıslar yaralandı. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Çorlu tren kazası davasında 4 yıl sonra tutuklama kararı Tekirdağ Çorlu’da 4 yıl önce meydana gelen 25 kişinin hayatını kaybettiği 328 kişinin yaralandığı tren kazası davasında dönemin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde bakım servis müdürü olan Mümin Karasu için tutuklama kararı verdi. Mümin Karasu, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne yol açmakla suçlanıyor. Mahkeme, geri kalan 12 sanık hakkında adli kontrol şartı getirirken duruşma11 Ocak 2023 tarihine ertelendi.

EYT’linin maaşı 3’e bölünecek! Tek tip emeklilik geliyor... Fazla primler kazancı katlayacak! Milyonlarca kişi emeklilik sisteminde yaşanan değişim nedeniyle yaş sınırına takılıyor ve emekli olamıyor. Henüz emekli olamamış ancak düzenlemeyle emekli olacak kişiler için tasarıda sona gelindi. EYT düzenlemesinde detaylar gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Kimlerin kapsam altına alınacağı ve maaş hesabının nasıl olacağına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. EYT’de maaş ve tazminat hesabı 3 dönem üzerinden yapılacak. Çalışma süresi, istifa ve fazla primler dahi etki edecek.

Ünlü oyuncu katil olmuştu… Ölümle sonuçlanan set kazası davasında yeni gelişme! ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins hastanede hayata gözlerini yummuştu. Ölümlü kaza sonrası flaş bir gelişme yaşandı. New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin ekim 2021'deki çekimleri sırasında yaşanan kazayla ilgili aktör Alec Baldwin ile hayatını kaybeden kameraman Halyna Hutchins'in ailesi arasında anlaşmaya varıldığı belirtildi.