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    • Haberler > Yaşam > Adana'da 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta evlenmek isteyen çiftler nikah salonuna koştu

    Adana'da 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta evlenmek isteyen çiftler nikah salonuna koştu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adana, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çiftler, 4 yılda bir gelen 29 Şubat tarihinde nikah kıymak istemezken Adana’da onlarca çift 29 Şubat’ta evlendi. Merkez Yüreğir ilçesinde 16 çift evlenirken diğer ilçelerde de onlarca kişinin evlendiği öğrenildi.

    Adana’da 29 Şubat’ta nikah dairelerinde yoğunluk yaşandı. Çiftler, özellikle bu güne rağbet gösterdi. Yüreğir Belediyesi Evlendirme Dairesi’ne gelen çiftler, 29 Şubat’ı özellikle seçtiklerini, en mutlu günlerinin özel bir ana denk gelmesini istediklerini söyledi.

    "ÖZELLİKLE BU TARİHİ SEÇTİLER"

    Gelinlerden Hatice Türk, “Bu günü özellikle seçtik. En mutlu günümüzde bir anı olsun istedik. İleride bu anı çocuklarımıza anlatacağız. Her sene de evlilik yıl dönümümüzü kutlayacağız, sadece 4 yılda bir resmi olarak 29 Şubat’ta kutlayacağız” dedi. Abuzer Ataç ise eşine her sene hediye alacağını, kutlama yapacağını söyledi.

    Adana'da 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta evlenmek isteyen çiftler nikah salonuna koştu - 1. Resim

    "4 YILDA BİR HEDİYE ALACAĞIM"

    Evlenen Melike Konukman isimli gelin ise mutlu olduğunu, 4 yılda bir evlilik yıl dönümü kutlamalarının sorun olmayacağını söyledi.
    Serdar Çapkın isimli damat ise özellikle bu günü seçtiklerini, eşine 4 yılda bir hediye alacağını belirtti.

    Adana'da 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta evlenmek isteyen çiftler nikah salonuna koştu - 2. ResimAdana'da 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta evlenmek isteyen çiftler nikah salonuna koştu - 3. Resim

    Adana'da 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta evlenmek isteyen çiftler nikah salonuna koştu - 4. Resim

     

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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