Adana'da halı yıkama firmasında çalışan Mehmet Reşit Erkek (32), kadın bir müşterisinden yıkamak için halılarını teslim aldı. Başka bir adresten halı almak için hareket eden Erkek, aracının arkasını açtığında halılardan birinin içinde cüzdan olduğunu gördü.

Cüzdanı açan Mehmet Erkek, içerisinde yaklaşık 650 bin TL değerinde altın bulduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Hemen iş yeri sahibi Seyfettin Altun'u (40) arayarak durumu bildiren Erkek, müşteriye ulaşıp altın dolu cüzdanı eksiksiz şekilde teslim etti. Müşteri ise teşekkür ederek iki çalışana helallik verdi.

İş yeri sahibi Altun, çalışanının örnek bir davranış sergilediğini belirterek şunları söyledi:

"KİMSENİN ALTININA TENEZZÜL EDECEK DEĞİLİZ"

"10 yıldır bu sektördeyiz, bugün başımızdan böyle farklı bir olay geçti. Halının renginden ötürü farklı rengi dikkat edip baktığında cüzdanı gördü. Elemanım cüzdanı açtığında altınlarla karşılaştı. Adetleri sayıp müşteriye, sayarak teslim ettik. Karşı taraf da bu durumdan çok memnun kaldı. Müşterimizin hoşuna gitti, duasını aldık. Güvenli bir firmayız, kimsenin altınına tenezzül edecek değiliz. Bizim buraya ne gelirse teslim etmekle hükümlüyüz. Çalışanıma bu hareketinden ötürü çift haftalık vermeyi düşünüyorum. Bu güzel davranışından dolayı kendisini tebrik ettik. Devamını diliyoruz, inşallah hep böyle haramdan uzak doğru yolu tercih edeceğini umuyoruz"

"ALTINLARI GÖRÜNCE HEMEN SAHİBİNE ULAŞTIK"

Altınları bulan Mehmet Reşit Erkek ise "Halıları alıp arabaya koyduk, isimlerini halının üzerine yazdık. Başka bir adrese gittim sonra, kapıyı açtığımda halının içinde bir cüzdan fark ettim. Cüzdanı açtığımda altınları gördüm. Hemen fabrikaya geldim. Bu halının içinden bunların çıktığını söyledim. Hanımefendiye ulaştık. Herhangi bir değerli eşyanızı unutup halının içinde mi bıraktınız diye sordum. Altın diye cevap verdi, mor bir cüzdanda olduğunu söyledi. Biz de apar topar gittik ve altınlarını teslim ettik. Altın sahibi biz gittiğimizde çok tedirgin ve şoktaydı, bir üzüntü ile sevinç vardı. Altınları sayılı şekilde aldılar, 'Allah razı olsun' dedi o bize yeterlidir" ifadelerini kullandı.

