Bu sene 3'üncüsü düzenlenen Alanya Hamsi Festivali başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde 7 ton hamsi ücretsiz dağıtılacak.

Alanya Karadenizliler Derneği tarafından bu sene düzenlenen "Alanya 3. Hamsi Festivali bugün itibari ile başladı. Alanya eski belediye binası arkasındaki alanda gerçekleştirilen festivalde çok sayıda yöresel ürün standı da yer aldı. Ücretsiz hamsi ekmek almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, festivalde 7 ton hamsi dağıtılacak. Pazar günü sona erecek olan festivalde birçok sanatçı Alanya halkı için ücretsiz konser verecek.

"GEÇEN SENE 200 BİN KİŞİ KATILMIŞTI"

Bu sene düzenlenen festivalde geçen seneye oranla daha fazla ücretsiz hamsi dağıtılacağını söyleyen Alanya Karadenizliler Derneği Başkanı Recep Hacıfazlıoğlu, ‘'Bu sene de yaklaşık 6 buçuk 7 tona yakın hamsi getirdik geçen sene festivale 200 bine yakın kişi katılmıştı. Rağbet beklentimizin üstünde" dedi.

"HER YIL KATILIYORUM"

Yapılan festivalin Alanya ve Karadenizliler için çok değerli olduğunu belirten Hüseyin Karaca, "Aslen Rizeliyim. 15 yıldır Alanya'dayım. Karadeniz festivali 3 yıldır burada düzenleniyor. Her yıl katılıyorum. Çok memnunum. İnsanlara Karadeniz kültürünü tanıtmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.

