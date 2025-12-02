Tekirdağ Çorlu'da polis çevirmesini görünce geri hareket ederek yolunu değiştiren sürücü H.Ö. kısa sürede yakalandı. Trafik polisinin dakikalarca uğraşmasına rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye yaklaşık 70 bin lira para cezası kesildi.

Çorlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Çorlu Çevre yolunun Esentepe Mahallesi mevkiinde sürücülere yönelik alkol kontrolü yaptı. Uygulama noktasını gören otomobil sürücüsü H.Ö.'nün ise geri hareket ederek yolunu değiştirdiği görüldü. O civarda bulunan trafik ekibi sürücünün kaçmasına mahal vermeden durdurdu.

2031 YILINA KADAR EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücü H.Ö., trafik polisinin tüm uğraşlarına rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Daha önceden de sürücü belgesini kaptırdığı ortaya çıkan H.Ö.'ye 6 maddeden yaklaşık 70 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ayrıca 2031 yılına kadar sürücü belgesine el konuldu.

Sürücünün kullandığı otomobil, çekici tarafından bağlanarak yedi emin otoparkına bırakıldı.

