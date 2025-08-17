Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankaralılar dikkat! Yarın sabahtan itibaren çift yönlü kapanıyor

Ankaralılar dikkat! Yarın sabahtan itibaren çift yönlü kapanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Ankaralılar dikkat! Yarın sabahtan itibaren çift yönlü kapanıyor
Ankara, Trafik, Yol Kapatma, Etkinlik, Emniyet, Uyarı, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yarın başkent Ankara'da trafiğe çıkacakları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Başkentte bazı yollar yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle saat 08.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Ankara'da yarın trafiğe çıkacakları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Ankaralılar dikkat! Yarın sabahtan itibaren çift yönlü kapanıyor - 1. Resim

ANKARA'DA VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ: YARIN TRAFİĞE ÇIKACAKLAR DİKKAT

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek bir etkinlik nedeniyle yarın saat 08.00'den sonra, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne, Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne, Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar da araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca, yarın 11.00'den etkinlik sona erene kadar Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray durağı da kapalı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

