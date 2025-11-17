Ara tatil bitti, okullar açıldı! İstanbul'da trafik kilitlendi
Ara tatilin sona ermesiyle okullar yeniden açıldı. Haftanın ilk iş gününde okul servislerinin de etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.
Ara tatilin sona ermesiyle yaklaşık 20 milyon öğrenci için okullar açılırken, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşandı.
- Okulların açıldığı ilk gün İstanbul'da ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu.
- İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.16 itibarıyla yüzde 70'in üzerine çıktı.
2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatilinin sona ermesinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ilk derz zili çaldı.
Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşandı.
Mecidiyeköy'de Ankara istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.16 itibarıyla yüzde 70'in üzerinde ölçüldü.
