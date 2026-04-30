İhlas Haber Ajansı
Aracın üzerinde gören inanamadı! Çuvalda kazı böyle taşıdılar
Eskişehir'de bir kazın seyir halindeki aracın üzerinde çuvala sarılı haldeki yolculuğu görenleri şaşırttı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde çevre yolunda ilerleyen bir otomobilin tavan bagajına çuval içerisine koyulduktan sonra bağlanan kaz, amatör kamera ile görüntülendi.
UÇMAMASI İÇİN KANATLARINI ÇUVALLA SARMIŞLAR
Kafası nefes alması için dışarıda bırakılan kazın, uçmaması için kanatlarının çuvalla sarıldığı görüldü. Kazın beslenmek üzere kırsal bir mahalleye taşındığı tahmin ediliyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR