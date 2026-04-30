Eskişehir'de bir kazın seyir halindeki aracın üzerinde çuvala sarılı haldeki yolculuğu görenleri şaşırttı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde çevre yolunda ilerleyen bir otomobilin tavan bagajına çuval içerisine koyulduktan sonra bağlanan kaz, amatör kamera ile görüntülendi.

UÇMAMASI İÇİN KANATLARINI ÇUVALLA SARMIŞLAR

Kafası nefes alması için dışarıda bırakılan kazın, uçmaması için kanatlarının çuvalla sarıldığı görüldü. Kazın beslenmek üzere kırsal bir mahalleye taşındığı tahmin ediliyor.

