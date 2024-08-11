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'Asrın felaketi' sonrası akın ettiler! Nüfusu 10 kat birden arttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

'Asrın felaketi'nden yoğun şekilde etkilenen Hatay'da, depremlerin ardından memleketi terk etmek istemeyenler Yayladağı ilçesindeki Şenköy Mahallesi'ne akın etti. Mahallenin nüfusu kısa sürede 10 kat birden artarken, bölgedeki inşaat yoğunluğu dikkat çekiyor.

Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler birçok kenti doğrudan etkiledi. En çok yıkıma uğrayan kentlerden olan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetti. Depremlerin ardından evsiz kalan binlerce insan ya şehir dışına taşındı ya da şehrin farklı ilçelerine akın etti.

ŞENKÖY'E AKIN ETTİLER

Asrın felaketinin ardından memleketini terk etmek istemeyen afetzede vatandaşlar, Antakya ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'ne akın ettiler. Mahallenin deprem öncesi toplam nüfusu 800 iken şimdilerde ise göçle birlikte toplam nüfus 8 bine ulaştı.

Yayladığı ilçesinin en kalabalık mahallesinin muhtarı olan Sait Döş, “İnşaatların da bitmesinin ardından bu yaz nüfusumuzun 10 bini geçeceğini tahmin ediyorum” dedi.

'Asrın felaketi' sonrası akın ettiler! Nüfusu 10 kat birden arttı - 1. Resim

MAHALLEDE 500'ÜN ÜZERİNDE İNŞAAT VAR

Depremlerin ardından hızlı bir nüfus artışı olduğunu ifade eden muhtar Sait Döş, “Depremden önce 850 civarı nüfusumuz vardı. Deprem sonrası gelen köylülerimiz ve hemşerilerimiz, yazlıklarını tekrar eve çevirenlerle beraber en son 7 bin 900 nüfusumuz var. Bu yaz on bini geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Çünkü yapılan inşaatlar bunun açık bir göstergesi oldu. Mahallede 500'ün üzerinde inşaatımız var” ifadelerini kullandı.

“Mahallede yaklaşık 4 binin üzerinde hanemiz var” diyen Döş, “Tabii gün geçtikçe daha da artıyor ve artmaya devam edecek. Burası imarlı bir köy ve aynı zamanda köyümüz sit alanıdır. Bu yüzden insanlar imarlı arazilerinde yeniden yapılanmaya başladılar. Bu durum zaman zaman çok aksaklıklara sebep veriyor. Mahallemizin yolları, altyapıları ve üst yapıları kaldırmıyor. Yeni yollara, içme sularına ihtiyaç var” dedi.

'Asrın felaketi' sonrası akın ettiler! Nüfusu 10 kat birden arttı - 2. Resim

"NÜFUSUN ÇOK ARTTIĞI GÖZLE DE GÖRÜLÜYOR"

Depremlerin ardından yeni bir yaşam için Şenköy Mahallesi'ne taşınan Mehmet Melekoğlu, 6 Şubat depremlerinden sonra Şenköy'e sığındıklarını belirterek, “Benim gibi birçok insan buraya geldi. Gerçekten burayı çok yoğunlaştırdık. Nüfusun çok arttığı gözle de görülüyor. İlk ev yapanlardan biriyim. İlk zamanlar 1-2 ay içerisinde ben saydığımda 260 inşaat vardı. Sanırım şu an inşaat sayısı da binleri geçti” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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