Başına gelen olay sonrası dünyası yıkıldı! Erzincanlı çiftçinin 1 yıllık emeği heba oldu 

Erzincan'da çiftçilik yapan Salih Kara, başına gelen olayla hayatının şokunu yaşadı.

Merkeze bağlı Uluköy’de üretim yapan Kara’nın tarlasına su bastı. Çiftçinin onlarca dönüm alana ektiği ve hasat zamanı yaklaşan kabakları çürüdü.

1 YILLIK EMEĞİ HEBA OLDU

Sulama Birliğinin su arklarını temizlememesinden dolayı mağduriyet yaşayan çiftçi, su basan tarlasında bir yıllık emeğinin heba olduğunu kaydetti.

ÇİFTÇİLERDEN DESTEK GELDİ

Duruma isyanını çektiği video ile sosyal medya hesabından paylaşan Kara’ya aynı sıkıntıyı yaşayan birçok çiftçiden de destek geldi.