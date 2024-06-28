Bir günde iki mevsim! Tişört ile yola çıktı, kar montuyla döndü

Uludağ'ın zirvesine kısa kollu tişört ile çıkan bir grup dağcı, bir süre sonra kar montlarını giymek zorunda kaldı. İki mevsimi bir gün içinde yaşayan dağcılar, Haziran ayında çıktıkları zirvede üşüdü.

Bursa'da bir grup dağcı, Uludağ'ın zirvesine tırmanmak için harekete geçti. Gece saatlerinde yola çıkan dağcılar, sabah uyandıklarında ise gördüklerine inanamadı. Uyudukları tulumların üzerine yağan kırağı ile şaşkına dönen isimler, Uludağ'ın 2.543 rakımlı zirvesinde kaydettikleri göller, sisler, ayıların ayak izleri ve ilginç doğa olayları ile izleyenleri mest etti.

KISA KOLLU ÇIKTI, KAR MONTUYLA DÖNDÜ

İki mevsimi aynı gün yaşayan dağcılar, Haziran ayında çıktıkları zirvede adeta üşüdü. Kısa kollu kıyafetlerle yola çıkan dağcılar, belli bir mesafeye geldiklerinde ise üzerlerine mont giymek zorunda kaldı.

Heyecan dolu anlar yaşadıklarını dile getiren dağcılar, böyle bir havada ilk defa zirvenin keyfini yaşadıklarını söylediler.

MİNİK AYILARIN AYAK İZLERİ GÜLÜMSETTİ

Uludağ'da yaban hayatını da görüntüleyen dağcılar, ayların ayak izlerine de kayda aldı. Farklı noktalarda minik yavru ayıların olduğu, annelerinin ise aşağıdan beslendikten sonra yavrularını emzirmek için yukarı çıktığı belirtildi.

BULUT VE SİS İLE GÖRSEL ŞÖLEN

Hava akımının sürekli değiştiği Uludağ'ın zirvesinde, bulut ve sisin oluşturduğu görsel şölen ise mest etti. Kimi vadi, kimi dağın tepesine kimi ise büyük bir alana yayılan sis ve bulutlar güzel bir görüntü oluşturdu. Ayrıca mevsimsel oluşan göletler ise dron ile kayda alındı.