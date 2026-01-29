Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nde soğuk havanın etkisinin artması sonrasında, göl buz tuttu. Geçimlerini balıkçılıkla sağlayan göl balıkçıları, buzları adım adım kırıp, avlanmaya çalıştı. İşte balıkçıların buz kaplı göldeki zorlu mesaisinden kareler…

TEK TEK KIRIP İLERLEMEYE ÇALIŞTI Konya’nın Beyşehir ilçesinde bulunan Beyşehir Gölü’nde de soğuk hava etkisini gösterdi, daha önce kuraklığın görülmeye başladığı göl bu kez buz tuttu. Geçimlerini sağlamak için çalışmaya devam eden balıkçılar, buz kaplı gölde buzları tek tek kırıp ilerlemeye çalıştı. Tekneleriyle suya açılmaya çalışan balıkçıların o anları, havadan görüntülendi.

KURAKLIK GÖRÜLMÜŞTÜ Konya Ovası'nda yetersiz yağışlar ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artması nedeniyle kuraklık oluşmaya başlamış ve bu kuraklık baraj, göl ve gölet gibi su kaynaklarının varlığını tehdit etmişti.

DOLULUK YÜZDE 55'E DÜŞTÜ Kasım 2025 verilerine göre; Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı Beyşehir Gölü'nde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 hacimsel azalma oluşmuş ve doluluk oran yüzde 55'e gerilemişti.

YÜZDE 1'İ BULDU Altınapa Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8'e düşerken, Apa Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 1 olarak kayıtlara geçmişti.

GÖLDE ADACIK SAYISI ARTTI Beyşehir Gölü’nde kuraklık nedeniyle suların çekilmesiyle tekne ve sallarla çıkılan Kıstıfan Adası karayla birleşmiş, gölde adacık sayısı da artmıştı. Gölün 33 adasından biri olan 608 bin metrekarelik, 85 futbol sahası büyüklüğe sahip Kıstıfan Adası da suların çekilmesiyle karayla bağlanmıştı.

“BEYŞEHİR GÖLÜ, ÇOK KÖTÜ DURUMDA” Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir Gölü'nün günden güne daraldığına şu sözlerle dikkat çekmişti: Bir ilki gerçekleştirdik, Kıstıfan Adası'na kara yoluyla geldik çünkü artık su çekildiğinden dolayı adaya araçla veya yürüyerek ulaşabiliyoruz. Beyşehir Gölü henüz ölmedi. Daha yapılacak şeyler var. Mutlaka yağışlar olacaktır ama bize düşen görevler var. Suyu israf ediyoruz, acımasızca kullanıyoruz. Öncelikle israfı bırakıp tasarruf yapmak zorundayız. Beyşehir Gölü, çok kötü durumda.

