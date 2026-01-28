Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine olumsuz hava engeli: İptal edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri iptal edildi.
- Gestaş, olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerini iptal etti.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sarı kodlu sağanak yağış ve fırtına uyarısı yayımladı.
- Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Hakkari ve Şırnak sağanak yağış için uyarıldı.
- Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların karla karışık olabileceği belirtildi.
Seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtilirken, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin yapılmayacağı açıklandı.
TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
29.01.2026 Perşembe (yarın) Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle tarifemizde bulunan tüm seferler iptal edilmiştir.
SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bazı illere sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
Yapılan son değerlendirmelere göre; 29.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de, akşam saatlerinden itibaren Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla'da, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji bugün ise Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Hakkari ve Şırnak’ı sağanak yağış için uyardı. Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağışların karla karışık şeklinde ilerleyebileceği belirtmişti.