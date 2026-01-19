Çankırı’da Çerkeş Çiçek Balı’nın da coğrafi işaret tescili alması ile birlikte, coğrafi işaretli yöresel ürün sayısı 30’a ulaştı. Zengin bitki florasında yetişen çiçekli bitkilerden elde edilen nektarların bal arıları tarafından toplanmasıyla üretilen bal, bölge dışında da ilgi topluyor.

Daha önce Çerkeş Kurabiyesi, Eldivan Kirazı, Çerkeş Baklavası, Eldivan Yağlı Çöreği ve Çerkeş Su Böreği coğrafi işaret alan Çankırı’da bir lezzet daha listeye girdi. Çerkeş Çiçek Balı’nın da eklenmesiyle birlikte Çankırı’nın coğrafi işaretli yöresel ürün sayısı 30’a ulaştı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) 2024 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı çerçevesinde, Çerkeş Çiçek Balı’nın coğrafi işaret tescil başvuru dosyası hazırlandı.

Çerkeş Çiçek Balı, Çerkeş ilçesinin zengin bitki florasında yetişen çiçekli bitkilerden elde edilen nektarların bal arıları tarafından toplanmasıyla üretilen multifloral bir çiçek balı olma özelliği taşıyor. Üretim süreci, ilkbahar aylarında düşük rakımlı alanlardan başlayarak yüksek rakımlı bölgelere doğru ilerliyor ve yaz aylarının sonuna doğru nihai balın elde edilmesiyle sona eriyor.

