Kocaeli’de yaşanan dolandırıcılık olayı, büyük bir maddi kayıpla sonuçlandı. Cezaevinde tanıştığı kişiyi varlıklı bir iş adamı sanan Seyfi Kütük, yüksek kâr vaadine inanarak 3 milyon lirasını kaptırdı. Şüphelinin kendisini inşaat işleriyle uğraşan, arsaları olan biri olarak tanıttığı öğrenildi.

Cezaevi arkadaşlığı milyonluk vurguna dönüştü! “Varlıklı iş adamıyım” diyerek dolandırdı

YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRILDI

İddiaya göre, cezaevinde kurulan arkadaşlık tahliye sonrasında da devam etti. Kütük’ün borçlarını çözebileceğini söyleyerek güven kazanan şüpheli, kısa sürede yüksek kazanç vaadiyle para talebinde bulundu. Bunun üzerine Kütük, sahip olduğu kamyonu satarak 3 milyon TL elde etti.

3 MİLYON TL VERİP 2 KATINI ALACAKTI

Show Haber’de yer alan habere göre; parayı okul çantasına koyarak elden teslim eden Kütük, yatırım karşılığında kısa sürede parasını ikiye katlayacağını düşündü. Ancak çok geçmeden dolandırıldığını anladı, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Ağabey kardeştik, bana hep ağabey derdi. Sadece yattığımız yer ayrıydı, her şeyimiz birdi. Bu arkadaş bize kendini iyi gösterdi. ‘İnşaat işleriyle uğraşıyorum, arsalarım var’ dedi. Herkese kendini yüksekten anlatıyordu. Cezaevine girdiğimde 600 bin TL borcum vardı, o da ‘takma kafana kardeşim hallederiz’ şeklinde konuştu. Tahliye olduktan sonra kamyonum vardı, sattım onu 3 milyon TL’ye. 15 gün içinde hallederiz demişti, telefonunu kapatınca dolandırıldığımı anladım.”

15 GÜN SONRA FARK ETTİ

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşadığı mağduriyetin ardından durumu yetkililere bildiren Kütük, şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası