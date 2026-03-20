Cumhuriyet'in tüm cumhurbaşkanlarına tanık! 106 yaşındaki Dudu Candan'ın hikayesi
Kütahya’da yaşayan 106 yaşındaki Dudu Candan, Cumhuriyet tarihi boyunca görev yapan tüm cumhurbaşkanlarına tanıklık etti. Candan, hem Osmanlı'nın son dönemine hem de Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık etmesi ile herkesi şaşırtıyor.
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Efir köyünde yaşayan 106 yaşındaki Dudu Candan’ın hayat hikayesindeki detay duyanları şaşırtıyor. 1920 yılında, VI. Mehmed döneminde doğan Dudu Candan hem Osmanlı'nın son dönemine hem de Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık etti.
“DOĞAL BESLENİYORUM”
Ömrünü Simav'daki köyünde sürdüren Dudu Candan, az yemek yediğini belirterek uzun yaşamın sırrını sade bir hayat yaşaması ile bağdaştırarak “Sofradan doymadan kalkıyorum. Yoğurt ve yeşilliği bolca tüketiyorum. Doğal besleniyorum" açıkladı.
TÜM CUMHURBAŞKANLARINA TANIKLIK ETTİ
Osmanlı Devleti'nin son yıllarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve 2. Dünya Savaşı'nı gören Candan’ın hikayesi duyanları şaşırtıyor. Cumhuriyet tarihi boyunca görev yapan tüm cumhurbaşkanlarına tanıklık eden Candan, 51 yıl önce eşini kaybettiğini söyledi.
“65 YAŞ AYLIĞIM DA GELİYOR”
Çocuğuyla birlikte yaşadığını ifade eden Candan “Kaymakamlık ekipleri 15 günde bir gelip temizlik yapıyor, çamaşırlarımı yıkıyor. 65 yaş aylığım da geliyor. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.
3 çocuk ve 11 torun sahibi olan Dudu Candan, Efir Köyü'nün en yaşlı sakini olarak biliniyor. Candan’ın torununun torununu da gördüğü öğrenildi.
“DUDU TEYZEMİZ ÇOK KIYMETLİ"
Efir Köyü Muhtarı Salim Koç ise "Her ay mutlaka ziyaret ederim. Yaşlılık aylığını da ben teslim ediyorum. Bir ihtiyacı olup olmadığını sorarım. Dudu Teyzemiz bizim için çok kıymetli" diye konuştu.