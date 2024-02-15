Daha önce hiç görmediniz! İşte İstanbul'un en eski fotoğrafları
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbullu fotoğrafçı Pascal Sébah'ın çektiği İstanbul fotoğrafları erişime açıldı. Fotoğraflara Országos Széchényi Kütüphanesi'nin sitesinden ulaşılabiliyor.
Macaristan Budapeşte'de bulunan Országos Széchényi Kütüphanesi, İstanbul'un daha önce görülmemiş fotoğraflarını paylaşıma açtı. Fotoğrafların çoğu İstanbullu fotoğrafçı Pascal Sébah tarafından çekildi.
Sébah 1873'te Kahire'de ikinci stüdyosunu açtı. Aynı yıl fotoğraflarını Avusturya'nın Viyana şehrinde düzenlenen Osmanlı sergisinde sergiledi. Sébah, Türk ressam Osman Hamdi Bey ile çalıştı. Işık ve gölge deneylerini onun çalışmaları üzerinde yaptı. Sébah, Pangaltı'ndaki Latin Katolik mezarlığına gömülüdür.
İşte İstanbul'un en eski fotoğrafları:
İstanbul Üniversitesi
Ayasofya Camii
Süleymaniye Camii
Bayezid Camii
Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısı
Kız Kulesi
Topkapı Sarayı , Bab-ü's Selam
Sultanahmet Camii ve önünde Yılanlı Sütun
Osmanlı savaş gemileri
Országos Széchényi Kütüphanesi'nin yayımladığı arşive ulaşmak için tıklayın.