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    • Daha önce hiç görmediniz! İşte İstanbul'un en eski fotoğrafları

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Daha önce hiç görmediniz! İşte İstanbul&#039;un en eski fotoğrafları

    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbullu fotoğrafçı Pascal Sébah'ın çektiği İstanbul fotoğrafları erişime açıldı. Fotoğraflara Országos Széchényi Kütüphanesi'nin sitesinden ulaşılabiliyor.

    Macaristan Budapeşte'de bulunan Országos Széchényi Kütüphanesi, İstanbul'un daha önce görülmemiş fotoğraflarını paylaşıma açtı. Fotoğrafların çoğu İstanbullu fotoğrafçı Pascal Sébah tarafından çekildi.

    Sébah 1873'te Kahire'de ikinci stüdyosunu açtı. Aynı yıl fotoğraflarını Avusturya'nın Viyana şehrinde düzenlenen Osmanlı sergisinde sergiledi. Sébah, Türk ressam Osman Hamdi Bey ile çalıştı. Işık ve gölge deneylerini onun çalışmaları üzerinde yaptı. Sébah, Pangaltı'ndaki Latin Katolik mezarlığına gömülüdür.

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    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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