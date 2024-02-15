Daha önce hiç görmediniz! İşte İstanbul'un en eski fotoğrafları

İstanbullu fotoğrafçı Pascal Sébah'ın çektiği İstanbul fotoğrafları erişime açıldı. Fotoğraflara Országos Széchényi Kütüphanesi'nin sitesinden ulaşılabiliyor.

Macaristan Budapeşte'de bulunan Országos Széchényi Kütüphanesi, İstanbul'un daha önce görülmemiş fotoğraflarını paylaşıma açtı. Fotoğrafların çoğu İstanbullu fotoğrafçı Pascal Sébah tarafından çekildi.

Sébah 1873'te Kahire'de ikinci stüdyosunu açtı. Aynı yıl fotoğraflarını Avusturya'nın Viyana şehrinde düzenlenen Osmanlı sergisinde sergiledi. Sébah, Türk ressam Osman Hamdi Bey ile çalıştı. Işık ve gölge deneylerini onun çalışmaları üzerinde yaptı. Sébah, Pangaltı'ndaki Latin Katolik mezarlığına gömülüdür.

İşte İstanbul'un en eski fotoğrafları:

İstanbul Üniversitesi

Ayasofya Camii

Süleymaniye Camii

Bayezid Camii

Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısı

Kız Kulesi

Topkapı Sarayı , Bab-ü's Selam

Sultanahmet Camii ve önünde Yılanlı Sütun

Osmanlı savaş gemileri

Országos Széchényi Kütüphanesi'nin yayımladığı arşive ulaşmak için tıklayın.