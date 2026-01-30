Bağımlılar için Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi’ni hayata geçirdiklerini belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, burada terapi bahçeleri, yüzme havuzu, yaşam villaları, mesleki gelişim atölyeleri bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli”ne katıldı.

İletişim Başkanlığında düzenlenen panelde konuşan Memişoğlu, bağımlı vatandaşlar için tedavi ve rehabilitasyon altyapılarını güçlendirdiklerini vurgulayarak “Bugün ülke genelinde, 64’ü yataklı, 79’u ayaktan olmak üzere 143 AMATEM ve ÇEMATEM’de toplam 1.582 yatak kapasitesiyle hizmet sunuyoruz. Bağımlılıkla mücadelede 188 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve kısa adı BAHAR olan Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Merkezlerimizde destek ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz” bilgisini verdi.

HİZMETLER TEK ÇATI ALTINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ülkede bir ilk olan Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi’ni hayata geçirdiklerini belirten Memişoğlu “180 bin metrekarelik alan, 75 bağımsız yapıdan oluşan merkezimiz 200 yatak kapasitesine sahiptir. Bağımlılıklarla mücadele hizmetlerini tek çatı altında buluşturuyoruz. Projede terapi bahçeleri, yüzme havuzu, yaşam villaları, kütüphane, mesleki gelişim atölyeleri gibi faaliyetlerle rehabilitasyonu bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da çocuklar ve gençleri uyuşturucu batağından korumak gerektiğini, devlet ve toplumun el ele vererek bu tehdidi ortadan kaldırabileceğini söyledi.

