Dünyada ve Türkiye’de yalnızca Aydın’da Kemer Dağı’nda yetişen 'Küçük Çan' bitkisi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Genetik mirasın temsilcisi bitkinin koruma altına alınması için çağrı yapıldı. Popülasyonu günden güne azalıyor.

Endemik bitkileriyle bilinen Türkiye’de bir tür daha sınırlı popülasyonu ile dikkat çekiyor. Dünyada sadece Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’ndeki Kemer Dağı’nda yetişen "Küçük Çan" bitkisi bölge halkı tarafından bilinse de çevredeki insanlar tarafından bilinmiyor.

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TEK

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), bitkinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, korunması için çağrı yaptı.

“YOK OLMA TEHDİDİ ALTINDA”

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, varlığı bilinmediği için Küçük Çan bitkisinin sessizce yok olabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

Bilimsel adı Campanula vardariana Bocquet olan ve halk arasında 'Küçük Çan' olarak bilinen bitki, dünyada ve Türkiye’de sadece Kemer Dağı’nda yayılış göstermektedir. Bitkinin koruma durum kategorisi 'Kritik Derecede Tehlike Altında' yani CR (Critically Endangered) olarak değerlendirilmiştir. Bitkinin yayılış alanları, geçmiş yıllarda Sökeli ailelerin çocuklarıyla birlikte gelip piknik yaptığı, Şarlak olarak bilinen şelalenin bulunduğu bölgeye kadar uzanmaktadır. Belli bir coğrafyaya uyum sağlayan endemik türler, genetik mirasın temsilcisi olup, görsel güzellikleri ve nadir bulunmaları nedeniyle botanik turizmi açısından bulundukları bölgeye değer katarlar. Sazlı’daki popülasyonun çok sınırlı olması ve hemen karşısındaki sanayi faaliyetleri nedeniyle yok olma tehdidi altındadır.

Sürücü, bitkinin kalkerli kayalık alanlarda yetiştiği ve yayılış alanının oldukça sınırlı olduğunu belirtti.

“BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ”

Sazlı Muhtarı Hasan Kahraman ise bitkinin nasıl keşfedildiğini şöyle anlattı:

Biz bugüne kadar endemik bir bitkiyle birlikte yaşamışız, ancak bundan hiç haberimiz olmadı. Bitkinin Dünyada sadece burada yaşıyor olması bizim için gurur verici. EKODOSD sayesinde bitkinin varlığını ve önemini fark ettik. Sazlı’da yaşayan halkımızla birlikte Küçük Çan çiçeklerinin korunması ve tanıtılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Okullarımızda öğrenim gören öğrencilerin bitkiyi tanımaları ve korunmasına katkı sağlamaları için proje geliştirmelerine yönelik okul müdürleriyle görüşmeler yapacağız.

