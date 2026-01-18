Bursa’da yeni açılan bir mağazanın 100 TL’den başlayan ürünleri, yüzlerce vatandaşı soğuk havada uzun kuyruklara soktu. Genç yaşlı, çoluk çocuk demeden dükkanın önüne akın eden insanların itişmesi zaman zaman izdihama sebep oldu.

Açılış, merkez Yıldırım ilçesinde gerçekleşti. Alışveriş merkezinde 100 TL ile 300 TL arasında değişen ürün fiyatlarını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

İZDİHAM ÇIKTI

Soğuk havaya aldırış etmeyen özellikle kadın müşteriler, mağazanın açılmasıyla birlikte içeriye girmek isteyince kısa süreli izdiham yaşandı.



YÜZLERCE İNSAN AYNI ANDA GİRMEYE ÇALIŞTI

Mağazada 100 TL'den satılan çaydanlık, çerezlik ve birçok ev eşyasının uygun fiyatlarla satışa sunulması yoğunluğun artmasına neden oldu.

Yüzlerce vatandaşın aynı anda içeri girmeye çalışmasıyla zaman zaman zor anlar yaşanırken, görevliler kalabalığı kontrol altına almaya çalıştı.



Uygun fiyatlı ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, yoğunluğa rağmen alışverişlerini sürdürdü.

