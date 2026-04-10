Manisa'nın Demirci ilçesinde gece sıcaklıkların eksi 3 dereceye kadar düşmesiyle birlikte badem üreticileri, ürünlerini zirai dondan kurtarmak için sabaha kadar nöbet tuttu. Saman balyaları ve badem kabuklarını yakarak dumanlama yöntemiyle ağaçlarını korumaya çalışan üreticiler, "Sigortamızı yaptırdık ama mücadeleyi bırakmıyoruz" dedi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde özellikle 900 rakımın üzerindeki ve 1000 metreye yakın bölgelerde bulunan badem bahçelerinde, ağaçların çiçeklenme ve filizlenme döneminde zarar görmemesi için üreticiler yoğun mesai harcıyor.

ZİRAİ DONLA MÜCADELE EDİYORLAR

Meteoroloji verilerine göre 11 Nisan tarihine kadar sürmesi beklenen soğuk hava dalgasına karşı çiftçiler, akşam saatlerinden itibaren bahçelerinde dumanlama çalışmalarına başlıyor. Gece boyunca süren bu çalışmalar, sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt da zirai donla mücadele eden üreticileri yalnız bırakmayarak gece saatlerinde bahçeleri ziyaret etti. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şenyurt, üreticilere teknik destek sağlayıp alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Eksi 3 derecede ateş yakıp sabaha kadar nöbet tuttular!

GECE SICAKLIK EKSİ 3 DERECEYE DÜŞÜYOR

Oyukarkası mevkisinde bulunan ve 250 dönümlük alanda 5 bin badem ağacıyla üretim yapılan Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliği'nde de yoğun bir mücadele yürütülüyor.

Gece saatlerinde sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgede üreticiler, yaktıkları materyallerden çıkan yoğun duman sayesinde bahçe içerisindeki sıcaklığı sıfır derece civarında tutarak filizlerin donmasını önlemeye çalışıyor.

Eksi 3 derecede ateş yakıp sabaha kadar nöbet tuttular!

KABUK YAKIP DUMAN SAĞLIYORLAR

Çiftlik yöneticisi İsmail Hakkı Sular, geçen yıl zirai don nedeniyle ürün alamadıklarını belirterek, "5000 badem ağacımız var. Bu yıl tedbirlerimizi artırdık. En kolay yöntem dumanlama. Kendi ürünümüz olan badem kabuklarını yakıyoruz, çünkü daha uzun süre duman sağlıyor. Sigortamızı yaptırdık ama mücadeleyi bırakmıyoruz" dedi.

Eksi 3 derecede ateş yakıp sabaha kadar nöbet tuttular!

"ÜRETİCİLERİMİZİ UYARIP ERKEN TEDBİR ALDIK"

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt ise geçen yıl yaşanan don olayını hatırlatarak, bu yıl da benzer risklerin bulunduğunu ifade etti. Şenyurt, "Bakanlığımız geçtiğimiz yıl çiftçilerimize destek vermişti. Bu yıl da meteorolojik verilere göre zirai don riski var. Biz de üreticilerimizi önceden uyardık ve sahada çalışmaları takip ediyoruz. İlçemizde 14 bin dekar badem üretim alanı bulunuyor. Meyve veren yaklaşık 200 bin, gelişim aşamasında ise 400 bin badem ağacı var. Bu sezon 500 ton rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliği Ziraat Mühendisi Muharrem Çaka da erken uyarı sistemlerini dikkate alarak önlem aldıklarını belirterek, "Önümüzdeki iki gece sıcaklığın eksi 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Dumanlama yöntemiyle bahçemizde yaklaşık 2 derecelik bir sıcaklık artışı sağlayarak bademlerimizi korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Zirai don riskinin devam ettiği Demirci'de çiftçiler, ürünlerini korumak için gece boyunca nöbet tutmaya devam ediyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası