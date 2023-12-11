Elektrik elektronikten organiğe geçiş: Çiftlikte kapalı ekosistem kurdular

11 Aralık 2023 08:01 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 08:06

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa Karacabey’de yaşayan elektrik elektronik mühendisi iki kardeş, 8 yıl önce her şeyden elini ayağını çekerek Bursa Karacabey’de 15 dönümlük bir çiftlik aldı. Hayvancılığa başlayan iki kardeş, âdeta kapalı bir ekosistem kurdu. Hiçbir şeyin israf olmadığı çiftlikte ucuz ve doğal et üretimi yapılıyor.

37 yaşındaki Fatih Eren, Ankara’da özel bir üniversitede elektrik elektronik mühendisliğini tamamladı. 31 yaşındaki Tuna Eren de özel bir üniversitenin elektrik elektronik mühendisliğini 2015’te bitirdi. Kurdukları çiftliği bilimsel temelde yönetmek isteyen kardeşlerden Tuna Eren, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Yüksek Lisansını 2022’de tamamladı. Bir süre aile şirketlerinde çalışan iki kardeş, 8 yıl önce Ankara ve İstanbul’dan Bursa’nın Karacabey ilçesine gelerek 15 dönümlük bir çiftlik satın aldı. 300 dönüm de tarla kiralayan Eren kardeşler, önce kendi yemlerini üretti, ardından yemlerin israf olmaması için bir ekosistem kurdu. Ürettikleri yemleri önce büyükbaş, ardından küçükbaş, sonra kümes hayvanları ve tavşanlara verdikten sonra hayvanlardan elde edilen gübreyi de tarlalarda tekrar kullanarak maliyetlerini en alt seviyeye çekmeyi başardı.

Fatih Eren, her şeyi sıfırdan yaptıklarını anlatarak çiftliklerinde hiçbir şeyin israf olmadığına dikkat çekti. Ağabey Eren “Kapalı ekosistem diyebiliriz. Bu şekilde bir şey zayi olmuyor. İşin verimi ve sürdürülebilirliği maksimum seviyede oluyor. Yemlerin tamamını kendimiz üretiyoruz” dedi. Küçük kardeş Tuna Eren de “Ağabeyimle birlikte bu çiftlikte çok emeğimiz var. Biz bu çiftliği bir anda bu son hâline getirmedik” diye konuştu.