Balıkesir'in Erdek ilçesinde deniz seviyesinin yaklaşık 20-30 metre kadar geri çekilmesiyle birlikte, Kyzikos Antik Kenti'nin önemli limanlarından biri olarak kabul edilen Hytos Antik Limanı'nın taş yapıları yüzeye çıktı. Vatandaşlar suyun çekilmesiyle endişelenirken, uzmanlardan rahatlatan açıklama geldi.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Düzler sahilinde kıyıda beliren kum adacıkları ve antik taş dizilimleri, bölgeyi ziyaret eden vatandaşların dikkatini çekti. Dron çekimleriyle de net bir şekilde görülen bu oluşumlar, hem görsel bir şölen oluşturdu hem de bölgenin tarihine ışık tuttu.

Erdek'te deniz çekilince ortaya çıktı! Vatandaşlar tedirgin oldu

Birçok kişi, normalde su altında kalan alanlarda yürüyerek antik yapıların çevresini inceleme fırsatı buldu. Bu beklenmedik doğal olayı hem merak uyandırdı hem de bazı vatandaşlarda endişeye neden oldu.

Erdek'te deniz çekilince ortaya çıktı! Vatandaşlar tedirgin oldu

UZMANLARDAN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Uzmanlar, yaşanan çekilmenin olağanüstü bir durum olmadığını belirtirken, meteorolojik etkilerin, özellikle rüzgârın belirli dönemlerde sürekli aynı yönde esmesiyle Erdek ve Edincik kıyılarında bu tip çekilmelerin zaman zaman görülebildiği ifade ediliyor.

Erdek'te deniz çekilince ortaya çıktı! Vatandaşlar tedirgin oldu

Tamamen su altında olduğu bilinen tarihi Hytos Limanı, antik dönemde Çanakkale Boğazı üzerinden Ege ve Akdeniz'e uzanan ticaret yollarının önemli duraklarından biriydi. Kyzikos'un ticaretteki gücüne büyük katkı sağlayan liman, üç denizi birbirine bağlayan stratejik konumuyla tarihçiler tarafından da özel bir yere konuyor.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası