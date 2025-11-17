Eskişehir’de boşanma sürecindeki çiftin turşucu rekabeti, “Neşeli Günler” filmini aratmayan bir olaya dönüştü. 10 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çiftin iş hayatı da rekabet müşteriye yaradı.

Eskişehir’de yaşayan Şenay (50) ve Çağlar Balkandere (50) çifti, 2016 yılında birlikte Turşu Evim isimli bir işletme açtı. Kentin turistik bölgelerinden Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak’ta faaliyet gösteren çift, turşu kurmaktan satışa kadar tüm işleri birlikte yürüttü. Balkandere çiftinin dükkanı, hem turistler hem de yerli halk tarafından sıkça tercih edilen popüler bir işletme haline geldi.

NEŞELİ GÜNLER'İ ARATMAYAN BOŞANMA HİKAYESİ

Geçtiğimiz Ocak ayında tartışan Balkandere çifti boşanma kararı aldı. Eşinin uzaklaştırma kararı ve dükkânın Şenay Balkandere üzerine kayıtlı olması nedeniyle Çağlar Balkandere, yıllardır işlettiği dükkanına giremez hale geldi. Bunun üzerine eski dükkânının tam karşısına kendi turşu dükkanını açtı.

İki tarafın dükkânları, 1978 yapımı ve başrollerini Münir Özkul ile Adile Naşit’in paylaştığı Neşeli Günler filmindeki gibi birbirine rakip hale geldi. Rekabet oldukça sıkı; birisi dükkânını kapatmadan diğeri kepengi indirmiyor ve fiyatlarını artırmakta zorlanıyor. Bu durum, Eskişehir turşu piyasasında normalin altında fiyatlarla satış yapılmasına ve yoğun ilgi görmelerine yol açıyor.

Şenay Balkandere, eşinin dükkanının kendi dükkanının ismine benzemesi nedeniyle ticari dava açacağını belirtirken, Çağlar Balkandere ise turşunun tarifini ve mutfağını kendisinin bildiğini iddia etti.

"KEŞKE LİMON VE SİRKEDEN DOLAYI OLSAYDI"

Şenay Balkandere yaşanan durumla alakalı, "2016 yılından beri işletiyoruz. Fakat bir yıldır bazı tatsızlıklar sonucu eşimle boşanmaya karar verdik. Dolayısıyla bu süreç içerisinde eşim, benim haberim olmadan, şubeleşmiş gibi tam karşıma aynı dükkanı açınca sosyal medya da bu olay gündeme gelmesiyle ayrılık süreci ve bazı şeyler ortaya çıkmış oldu. Herkes ‘Limon mu, sirke mi; Neşeli Günleri mi anımsıyoruz?' diye bize soru sorsalar da maalesef durum öyle değil. Keşke limon ve sirkeden dolayı olsaydı, ama bazı nedenlerden dolayı bu ayrılık başımıza geldi. Böyle bir olayın içinde bulduk kendimizi. Sosyal medyada yayınlanan videodan özellikle akşamüstü gençler falan ‘Gerçekten böyle bir yer var mı?' diye ilgi arttı. Artık daha çok gelen giden oluyor. Bizim bu konuda hukuki süreçlerimiz devam ediyor. Çünkü haksız rekabete giriyor. Evet dükkan açmış olabilirsin, ama aynı renk aynı logo, isim benzerliği haksız rekabete girdiği için bu konudaki hukuki süreçleri ben başlattım. Artık adalete kalmış bir durumda" dedi.

"KARŞI TARAF REKABETE GİRİYOR"

Eşiyle rekabetin çetin geçtiğine değinen Şenay Balkandere şöyle devam etti;



"On sene kendisiyle yaşadım. Birlikte bu işi yaptık on yıl boyunca. Onun için herkes kendi lezzetini sevgisini katarak artık piyasada kendi rekabetini gösteriyor. Çünkü aynı şubeleşmişiz diye düşünerekten tabii ki karşı tarafa alışverişe giden dönen de çok oldu. Lezzetin farklı olduğunu söyleyerek dönüşler alıyoruz genelde. Maalesef bu seneye göre fiyatların çok altında kalıyoruz. Çünkü karşı taraf rekabete giriyor. Piyasada yer alabilmek kendisini tanıtabilmek için olması gerekenden düşük fiyatlara satış yapıyor, o da kendince haklıdır muhakkak, biz de normal fiyatlara çıkamıyoruz."

"AMACIM İNAT ETMEK DEĞİL"

Eşinin işlettiği dükkanın karşısına turşucu açan Çağlar Balkandere ise şu ifadeleri kullandı;

“Karşı dükkanı biz karı koca birlikte kurmuştuk; orası tamamen onun değil. Boşanma sürecinde uzaklaştırma kararı çıkınca, otomatik olarak dükkandan da uzaklaştırıldım. Aslında burası bana kız kardeşimin desteğiyle açıldı. Önceki firma boştu, ben işsiz kalınca ‘Burada yeniden başlar mısın?’ dediler, ben de kabul ettim. Amacım inat etmek değil, ailevi sebeplerden dolayı böyle oldu. Turşu işimizden çok, olay tamamen boşanma süreciyle ilgili.”

"MÜŞTERİLER İKİYE BÖLÜNÜYOR"

Balkandere çiftinin komşusu ve kokoreç dükkanı sahibi Emirhan Dalyan ise "Bizim için oldukça keyifli bir durum oldu. Hem Şenay Hanım’ın hem de Çağlar Bey’in turşu dükkânı var. Müşterilerden enerji dolu tepkiler alıyoruz, onlarla sohbet ediyoruz. İki taraf da gerçekten güzel işler yapıyor. Şenay Hanım bize daha samimi, onunla ilişkimiz çok iyi. Mahalleye geldiğinden beri ortamın havası değişti, çayımız, kahvemiz, sohbetimiz eksik olmuyor. Bu durum onlar için iyi mi bilmiyorum ama bizim için eğlenceli ve keyifli. Müşteriler de eğlenceli tepki veriyor; kimi zaman ‘Zeki Müren bizi görecek mi?’ gibi espiriler duyuyoruz. Aileler ürünleri farklı yerlerden alıyor, lezzet testi yapıyorlar, ortaya da oldukça güzel bir rekabet çıkıyor.” dedi.

"NEŞELİ GÜNLERİ YAŞIYORUZ"

Eskişehir’de yaşayan ve iki dükkânın da müşterisi olan Mehmet Ömürlü, durumu şöyle anlattı:

“Bu iki aile ayrıldıktan sonra turşu dükkânlarını karşılıklı açtı. Resmen filmlerdeki sahneleri yaşıyoruz. Neşeli Günler’deki Münir Özkul ve Adile Naşit gibi karşılıklı satış yapıyorlar. Bu durum rekabeti de artırıyor. Her biri kendi emeğini ve ustalığını ortaya koyuyor. Biz de burada filmdeki atmosferi hissediyoruz. Gerçekten filmleri aratmayan bir manzara var ve bize Neşeli Günler’i hatırlatıyor.”

