Türkiye'nin birçok kentinden kar yağışı görüntüleri gelirken Muğla'dan ise deniz, kum ve güneş fotoğrafları geldi. Bodrum ilçesinde yılbaşı tatili ve güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler, 7 derece hava sıcaklığına rağmen 21 derece ölçülen deniz suyunda yüzdü. Kumbahçe, Gümbet ve Yahşi başta olmak üzere plajlarda yoğunluk yaşanırken, bazı kişiler güneşlendi, yürüyüş yaptı ve balık tuttu.

DENİZE GİRDİLER

İlçede yaşayanlar ve tatilcilerin bazıları sahilde güneşlenirken, bazıları balık tuttu, bazıları da denizde yüzdü. Birçok kişi ise sahil bandında yürüyüş yaptı, çocuklarıyla vakit geçirdi.

GELENEĞİ YERİNE GETİRDİLER

Bodrumspor Wushu Takımı Antrenörü Ali Top ve bazı sporcular da geleneksel hale getirdikleri 1 Ocak saat 13.00'te deniz girme heyecanını yeniden yaşadı. El ele tutuşarak denize giren grup renkli görüntüler oluşturdu. Ali Top, gazetecilere, denizin dışarıdan çok daha sıcak olduğunu ifade ederek, geleneksel hale getirdikleri bu etkinliği sürdürmeyi planladıklarını söyledi. Sporculardan Melih Aya da her yıl 1 Ocak'ta denize girerek enerjilerini yükselttiklerini ve yeni yıla güzel başladıklarını kaydetti.

89 VE 78 YAŞINDAKİ ÇİFT DE YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE DENİZE GİRDİ

Öte yandan Milas'ın Meşelik Mahallesi'ndeki Adabükü mevkisinde yaşamlarını sürdüren 89 yaşındaki Sami ve 78 yaşındaki Sevil Gemicioğlu ile oğulları milli yüzücü ve kaptan Bekir Emrah Gemicioğlu da yeni yılın ilk gününü denize girerek karşıladı. Yurt içi ve dışında katıldıkları yüzme yarışlarında dereceleri de bulunan yüzme tutkunu aile, yeni yılın herkese mutluluk getirmesini diledi.

