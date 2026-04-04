Heykeli gerçek sandı! Tosunun tepkisi gündem oldu
Kütahya'da bir büyükbaş hayvanın ahırın çatısına konan boğa heykeline verdiği tepki görenleri gülümsetti. Heykeli gerçek sanan hayvanın ürkerek kaçması binlerce beğeni aldı.
Yaşam 1 gün önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir ahırın çatısındaki boğa heykelini gerçek sanan bir tosunun korkup kaçtığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
- Besici Süleyman Yolcu, 2 yaşındaki Holstein cinsi kurbanlığını dışarı çıkardığını belirtti.
- Tosun, ahırın çatısındaki boğa heykelini görünce bir süre dikkatle baktı.
- Ardından ürkerek geri kaçtı.
- Besici, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
"ÜRKEREK KAÇTI"
Besici Süleyman Yolcu, 2 yaşındaki Holstein cinsi kurbanlığını dolaşması için dışarı çıkardığını belirterek, "Ahırın çatısındaki boğa heykelini görünce bir süre dikkatle baktı, ardından ürkerek geri kaçtı. O anları cep telefonumla kaydedip sosyal medyada paylaştım. Videonun bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum" dedi.
