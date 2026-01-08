Türkiye Gazetesi’nin mobil uygulamaları yenilendi. Yapılan son güncelleme ile birlikte uygulama, yeni arayüz ve sade ve şık tasarımıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Güncellenen altyapı sayesinde uygulama artık daha hızlı ve daha akıcı bir kullanım deneyimi sağlıyor.

Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda yapılan iyileştirmelerle genel performans artırılırken, okuma deneyimini daha keyifli hale getiren düzenlemeler de hayata geçirildi.

Türkiye Gazetesi, mobil uygulamalarında yapılacak yeni güncellemelerle kullanıcılarına daha fazlasını sunmaya devam edecek.

👉IOS UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

👉ANDROID UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberle İlgili Daha Fazlası