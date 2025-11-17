İstanbul'da musluklardan çamurlu su akması vatandaşları tedirgin etti. İSKİ bulanık su ile ilgili açıklama yayımladı. Hastalık riski olup olmadığı merak ediliyordu, işte detaylar...

İstanbul musluklarından akan çamurlu su, sosyal medyada gündem olmuştu. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), musluklardan çamurlu su akmasına ilişkin açıklama yaptı.

Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar sebebiyle, bu hatlardan beslenen abonelerin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlendiği belirtildi.

HASTALIK RİSKİ YOK

Açıklamada “Suyun renginde meydana gelen bulanıklık, insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

SEVDA KILIÇ

