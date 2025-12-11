İstanbul Arnavutköy Taşoluk TOKİ Konutları, 125 bin metrekarelik geniş yeşil alan ve 750 dairelik siteyi 900 TL aidatla yöneterek dikkat çekiyor. Site tüm bakım, onarım ve temizlik işlerini kendi personeliyle yapıyor. Ekonomik ve hizmet odaklı model, İstanbul’da örnek site yönetimi olarak öne çıkıyor.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan Taşoluk TOKİ Konutları, 900 TL gibi düşük bir aidatla yönetilmesiyle dikkat çekiyor. Türkiye genelinde bazı sitelerde aidatların kira bedelinin iki-üç katına çıktığı görülürken, Arnavutköy’deki bu site, tüm bakım ve onarım işlerini kendi personeliyle gerçekleştirerek "örnek site yönetimi" anlayışını ortaya koyuyor.

SİTEDE 750 DAİRE BULUNUYOR

Taşoluk Mahallesi’nde bulunan bu sitede 750 daire ve 125 bin metrekarelik geniş yeşil alan bulunuyor. Aidat gelirleriyle çatı, kanalizasyon, bakım ve temizlik gibi tüm işlemler gerçekleştiriliyor. Dışarıdan hiçbir hizmet alımı yapılmadan sürdürülen bu yönetim modeli, hem ekonomik hem de sürdürülebilir yapısıyla öne çıkıyor.

"TÜRKİYE'DE BÖYLE BAŞKA BİR SİTE OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Site Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Telci, "Bizim buradaki ayrıcalığımız, tüm işleri kendi personelimizle yapmamız. Dışarıdan hiçbir hizmet alımı yapmıyoruz. Çatı giderleri, kanalizasyon giderleri gibi tüm çalışmaları aidat içerisinde gerçekleştiriyoruz. 900 TL gibi cüzi bir aidatla 750 daireli, 125 bin metrekarelik alanı yönetiyoruz. Türkiye genelinde bu ölçekte ve bu aidatla yönetilen başka bir site olduğunu sanmıyorum." dedi.

"SİTELER TİCARİ KURULUŞ DEĞİL, HİZMET AMACI TAŞIYAN YAPILARDIR"

Telci, sitenin kuruluş amacının kâr etmek değil, sakinlerine hizmet etmek olduğunu da vurgulayarak, "Bu site, halkı düşünerek tasarruflu şekilde yönetiliyor. Siteler ticari kuruluş değil, hizmet amacı taşıyan yapılardır. Bizim anlayışımız da tamamen bu yönde." ifadelerini kullandı.

HEM MAHALLE KÜLTÜRÜ HEM DE SİTE HAYATI

Türkiye genelinde yapılan araştırmalara göre, bazı büyük şehirlerde aidat bedelleri ortalama kira tutarını aşarken; Arnavutköy'deki bu uygulama, hem ekonomik hem de dayanışmacı bir site yönetimi örneği olarak değerlendiriliyor. Öte yandan site içerisinde yıl boyunca düzenlenmeye çalışılan bazı etkinlikler ile de mahalle kültürünün kaybedilmeden site yaşantısına entegre edilmesi planlanıyor. İstanbul'da bulunan bu sitede yaşayan vatandaşlar hem mahalle kültüründen vazgeçmiyor, hem de site yaşantısı sürüyor.

