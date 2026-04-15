İzmir’i sardı! Sahilin her yerinde yosun alarmı! Su görünmez hale geldi, 10 günde 20 ton çıktı
İzmir’de kıyıya yakın bazı noktalarda oluşan yeşil tabaka görenleri tedirgin etti. Yosunla kaplanan deniz suyunun rengi değişti, son 10 günde yaklaşık 20 ton yosunun toplandığı öğrenildi. Sahilin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde son yıllarda zaman zaman gözlemlenen deniz yosunları, endişeye neden oldu. Pasaport İskelesi civarında denizin kıyıya yakın bazı bölgeler, halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çakalburnu Lagünü'nde mevsimsel olarak oluşan deniz marullarının gel-git ve akıntı etkisiyle İzmir Körfezi'ne yayılmasının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldüğü söyledi.
10 GÜNDE 20 TON TOPLANDI
Son 10 günde yaklaşık 20 ton yosunun toplanarak bertaraf edildiği ifade edildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, yosunların evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı atıklarla taşınan fosfat ve nitrat gibi besleyici elementlerin fazlalığı nedeniyle ortaya çıktığını ifade etti.
“KONTROL ALTINA ALINMALI”
Taşkın, "Bu nedenle artışın önlenmesi için karasal kaynaklı atık suların etkili biçimde arıtılması ve evsel, endüstriyel, tarımsal besin tuzu girişinin azaltılması, liman-marina gibi yerlerdeki atıkların kontrol altına alınması gerekmektedir” diyerek bunların besin açısından zengin ortamlarda hızla çoğalarak kısa sürede gelişim gösterdiğini demişti.