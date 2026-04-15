Özbekistan'da dağa çıkan bir ailenin zirvede unuttuğu 4 yaşındaki çocuk, ekiplerin 6,5 saat süren arama çalışmasının ardından donmak üzereyken sağ olarak bulundu.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent’e bağlı Ahangaran ilçesinde bir aile, kar görmek amacıyla akşam saatlerinde dağın zirvesine çıktı. Gezinin ardından zirveden inmeye başlayan aile, yaklaşık 40 dakika sonra 4 yaşındaki çocuklarının yanlarında olmadığını fark etti. Büyük panik yaşayan aile durumu hemen yetkililere bildirdi.

3 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen geniş çaplı arama çalışması başlattı. Saatler süren çalışmalar sonucunda küçük çocuk, kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta gece saatlerinde bulundu.

DİZLERİNE KADAR KARA BATMIŞ

Ekipler, çocuğun bulunduğu sırada dizlerine kadar kara battığını ve şok halinde olduğunu belirtti. İlk müdahalenin ardından dağdan indirilen çocuk ailesine teslim edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası