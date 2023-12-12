Jandarma'nın paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü: Vaşağı görüyor musunuz?
- Güncelleme Tarihi:
Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kars'ta jandarma tarafından dağlık alanda yaralı halde bulunan ve tedavisi yapılarak doğal ortamına bırakılan vaşak, Jandarma ekipleri tarafından yeniden görüntülendi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Siz de görüyor musunuz?" notuyla paylaşılan fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Vaşağı bulmak için fotoğrafı dikkatle inceleyenler sonunda pes etti.
Kars Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından 7 ay önce dağlık alanda yaralı halde bulunan ve tedavisi yapılarak doğaya salınan vaşak yeniden görüntülendi.
"SİZ DE GÖRÜYOR MUSUNUZ?"
Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı X'ten, "Siz de görüyor musunuz?" notuyla yapılan paylaşımda "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timimizin 7 ay önce arazide yaralı halde bulduğu ve tedavisinin yapılmasının ardından doğaya saldığı Vaşak ile karşılaşması." ifadelerine yer verildi.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI İKİYE BÖLDÜ
Öte yandan sosyal medyada birçok kullanıcı vaşağı görmekte zorlandığını ifade etti. Hatta bazı kullanıcılar vaşağın fotoğrafta olmadığını idda etti, bazı kullanıcılar da vaşağı daire içine alarak diğerlerinin de görmesini sağladı.