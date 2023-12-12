Jandarma'nın paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü: Vaşağı görüyor musunuz?

12 Aralık 2023 00:13 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 01:07

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kars Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından 7 ay önce dağlık alanda yaralı halde bulunan ve tedavisi yapılarak doğaya salınan vaşak yeniden görüntülendi.

"SİZ DE GÖRÜYOR MUSUNUZ?"

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı X'ten, "Siz de görüyor musunuz?" notuyla yapılan paylaşımda "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timimizin 7 ay önce arazide yaralı halde bulduğu ve tedavisinin yapılmasının ardından doğaya saldığı Vaşak ile karşılaşması." ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI İKİYE BÖLDÜ

Öte yandan sosyal medyada birçok kullanıcı vaşağı görmekte zorlandığını ifade etti. Hatta bazı kullanıcılar vaşağın fotoğrafta olmadığını idda etti, bazı kullanıcılar da vaşağı daire içine alarak diğerlerinin de görmesini sağladı.