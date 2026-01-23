Elazığ’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu, park halindeki araçlar karın altında kayboldu. Yaklaşık 20 yıldır böyle bir kar yağışının görülmediği kentte, kar yağışı ara vermeden devam ediyor.

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında kalmaya devam ederken, Elazığ’da kar yağışı etkisini artırdı. Aralıksız süren kar yağışı sonrası kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, çok sayıda araç kar altında görünmez hale geldi.

Kar kalınlığı 20 santimetre! 20 yıldır böylesi görülmedi

Dün akşam saatlerinden itibaren kare yağışının devam ettiği Elazığ’da ark halindeki araçlar, kar kütlelerinin altında kaldı. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

20 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Şehir merkezinde ulaşım kontrollü sağlanırken, vatandaşlar 20 yıldır böyle bir kar yağışı görülmediğini söyledi.

“HER YER KAR ALTINDA”

Elazığ’ın yerlisi olduğu söyleyen Ahmet Muci “Dünden beri aralıksız yağan kar şehrimizi beyaza bürüdü. Biz de burada şehitlerimizin başında hem Fatiha’mızı okuduk hem de güzel bir kar gününü yaşadık. Kar berekettir. Bu görüntü, hem ülkemiz hem şehrimiz hem de barajlarımız için son derece güzel ve umut verici. Allah rahmetini zahmete çevirmesin diyelim. Aynı zamanda araçlar da, görüldüğü gibi her yer de kar altında. Soğuk bir hava var ama ortaya çıkan manzara insanın içini ısıtıyor. Bunlar gerçekten güzel görüntüler" diye konuştu.

