Kar kalınlığı 3 metreyi buldu, ekipler seferber oldu
Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası 3 metreye ulaşan karla mücadele eden ekipler, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için seferber oldu.
Erzurum'da kış mevsimi, tüm şiddetiyle etkisini gösteriyor.
Erzurum'un Tekman ilçesinde Yalınca Mahallesi'nin kapalı olan yolu ekiplerin zorlu şartlarda yaptığı 8 saatlik çalışma sonunda açıldı.
KAR KALINLIĞI 8 METREYE ULAŞTI
Kar kalınlığının bazı bölgelerde 3 metreye ulaştığı kırsalda karla mücadele çalışmaları da güçlükle yapılabiliyor.
