Kar yağışının aralıksız devam ettiği Karadeniz’de ani eriyen karların, heyelan ve taşkın riskini artıracağı yönünde uyarı yapıldı. Eriyen karın yeraltı sularını beslemesi gerekirken, yüzeysel akışa geçtiği ifade edildi.

Yoğun kar yağışının devam ettiği Karadeniz’de meydana gelen çığ, heyelanların ardından tehlike bir kez daha gün yüzüne çıktı. Ani kar erilmelerinin doğal afetleri tetiklediği belirtilirken, eriyen karın yeraltı sularına değil yüzeysel akışa gittiği uyarısı yapıldı.

Karadeniz’i bekleyen tehlike! Ocak ayında yeniden gün yüzüne çıktı

ANİ HAVA DEĞİŞİMLERİ ARTTI

Son yıllarda özellikle Doğu, Orta ve Batı Karadeniz'de karların ani erimesi sonucu meydana gelen taşkın ve heyelanların büyük mühendislik yapılarına da zarar verdiğini belirten Prof. Dr. Hakan Ersoy, ani hava değişimlerinin sıkça yaşandığına dikkat çekti.

TAŞKIN VE HEYELAN RİSKİ ARTIYOR

"Kışı sürekli yaşamıyoruz. Kış aylarında bir anda hava sıcaklığı 15 dereceye ulaşırken, bir anda kar yağıyor, sıcaklık 4-5 derecelere düşüyor” diye konuşan Ersoy, şunları anlattı:

Soğuk havalarda yağan kar, ani ısınmalarla birlikte normalde yeraltı sularını beslemesi gerekirken hızla yüzeysel akışa geçiyor. Bu da iki önemli olumsuzluğa yol açıyor. İlk olarak yer altı su kaynakları yeterince beslenemiyor ve temiz su doğrudan denize ulaşıyor. İkinci olarak ise bölgemizde en sık görülen doğa kaynaklı afetler olan taşkınlar ve heyelanların oluşma riski artıyor.

“BU PROBLEMLERİN ÜZERİNE GİDECEĞİZ”

Sorunun sadece bölgesel değil aynı zamanda ulusal olduğunu da belirten Ersoy, Birleşmiş Milletlerin afet tanımına göre afetlerle ancak ulusal düzeyde yürütülen çalışmalarla mücadele edilebileceğinin altını çizdi.

Ersoy "Bu konuyla ilgili kamu kurumlarıyla protokoller yapıyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü ile protokol hazırlığı içindeyiz. İlk başta bölgemiz açısından bu problemlerin üzerine gideceğiz." dedi.

“UYARILARI DİKKATE ALSINLAR”

Ersoy “Kar yağışının ardından yine yüksek sıcaklıkları gördük. Dolayısıyla özellikle heyelan, taşkın ve bir de buna çığ eklendi. Bu nedenle vatandaşlarımız kesinlikle kamu kurumlarının konuyla ilgili uyarılarını dikkate alsınlar” diyerek uyardı.

