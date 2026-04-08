Mersin'de sezonun ilk karpuzları pazarda satışa çıktı. Dilim dilim müşteriye sunulan karpuz kilosu 50 TL'den alıcı buluyor. Karpuzun çeyreği ise 65 ile 90 TL arasında satılıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde karpuz sebze ve meyve pazarında satışa çıktı. Türkiye'nin turfanda üretimi ile ön planda olan bölgede dışardan getirildiği belirtilen karpuz dilim dilim sunuluyor.

Karpuz dilim dilim satışa çıktı! Fiyatı alıcıyı da satıcıyı da sevindirdi

KİLOSU 50 LİRA

Genelde çeyrek ve yarım olarak vatandaşların rağbet gösterip aldığı karpuzun kilogram fiyatının 50 TL olduğu bildirildi. Çeyreğinin ağırlığına göre 65 ile 90 TL arasında değişen karpuzun talep görmesi pazarcıları da sevindirdi.

Karpuz dilim dilim satışa çıktı! Fiyatı alıcıyı da satıcıyı da sevindirdi

"FİYATI ÇOK UYGUN"

Pazarcı Mehmet Akça, "Sezonun ilk karpuzunu satışa sunduk. Daha ekonomik olsun diye dilim dilim yaptık. Yarım ve çeyrek müşterilerimize sunuyoruz. Çok tatlı bir karpuz, fiyatı çok uygun. Şu anda kilogramı 50 liradan satıyoruz. Herkes de çok memnun, iyi de rağbet var" ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk karpuzunu yediklerini belirten vatandaşlar ise karpuzun dilim dilim satıldığını belirterek sezonun ilki olmasına rağmen çok güzel olduğunu kaydetti.

