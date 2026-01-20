Bingöl’de kar yağışı tipi ve fırtına ile birleşince günlük yaşam durma noktasına geldi. Şiddetli rüzgâr ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle esnaf kepenk kapatırken, vatandaşlar evlerinden çıkmakta zorlandı. Uzmanlar ise vatandaşları zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Karlıova ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı yerini tipi ve fırtınaya bıraktı. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgâr ve tipi nedeniyle ilçe genelinde görüş mesafesi düşerken, günlük yaşam adeta durma noktasına geldi.

Kart fırtınası fena vurdu! Esnaf kepenk açamıyor, uzmanlar uyarıyor 'henüz bitmedi'

ESNAF KEPENK AÇAMIYOR

Olumsuz hava şartları sebebiyle çok sayıda esnaf kepenk kapatırken, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti. Aynı zamanda yollarında buzlanmasıyla araçlar, vatandaşlar yardımı ile hareket edebildi.





Kart fırtınası fena vurdu! Esnaf kepenk açamıyor, uzmanlar uyarıyor 'henüz bitmedi'

UZMANLAR UYARDI, DEVAM EDECEK

Tipiyle birlikte çatılarda ve yerlerde biriken kar savrularak, cadde ve sokaklarda zaman zaman ulaşımı zorlaştırırken, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti.

Kart fırtınası fena vurdu! Esnaf kepenk açamıyor, uzmanlar uyarıyor 'henüz bitmedi'

Yetkililer, hava şartlarının etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası