Bir süredir kanser tedavisi gören Türk rock müziğinin usta isimlerinden Kemal Cem Öcal, Bodrum’daki evinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlanan sanatçı için müzik dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi.

Muğla'da yaşayan 51 yaşındaki müzisyenin kanser tedasvisi olduğu öğrenildi. Sanatçının böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü ve gırtlak kanseri nedeniyle kemoterapi aldığı belirtildi. Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde ikamet eden Öcal, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Kemal Cem Öcal'a son görev! Bodrum'da toprağa verildi

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Öcal'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapıldı. Ardından da Gündoğan Mezarlığı’nda ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Kemal Cem Öcal'a son görev! Bodrum'da toprağa verildi

ACI HABERİ ALAN KOŞTU

Törene Öcal’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kemal Cem Öcal’ın cenazesi, dualar eşliğinde Gündoğan Mezarlığı’na defnedildi.



Kemal Cem Öcal'a son görev! Bodrum'da toprağa verildi

Cenaze törenine katılan müzisyen Ozan Doğulu, "Çok değerli bir insandı. Yıllarca omuz omuza çalıştık, dostluğumuz çok eskiye dayanıyordu. Hastalığı ne yazık ki çok ağır seyretti. Acımız çok büyük, hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kemal Cem Öcal'a son görev! Bodrum'da toprağa verildi

CEM ÖCAL KİMDİR?

Cem Öcal, Türk rock müzik sahnesinde tanınan bir vokalist ve müzisyen. Özellikle 1990’lı ve 2000’li yıllarda aktif olan Öcal, güçlü sahne performansı ve yorumculuğuyla dikkat çekti.

Müzik kariyeri boyunca farklı projelerde yer alan Cem Öcal, rock müzik çevrelerinde saygın bir isim olarak biliniyordu. Ayrıca, Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Özlem Tekin ile yaptığı evlilikle de tanındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası