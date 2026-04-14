Ünlü müzisyen Cem Öcal’dan acı haber geldi. Bir dönem Özlem Tekin ile evlilik yapan Öcal, Bodrum’daki evinde ölü bulundu. 46 yaşındaki sanatçının vefatı sevenlerini sevenleri hüzne boğarken, Öcal’ın ölüm nedeni merak konusu oldu.

Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Özlem Tekin’in eski eşi ve usta vokalist Cem Öcal’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

POLİSLER ADRESE GELDİ

Bodrum’un Gündoğan Mahallesi’nde yaşayan Cem Öcal’dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eve giren ekipler, Öcal’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Cem Öcal’ın bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Sanatçının böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü ve gırtlak kanseri nedeniyle kemoterapi aldığı belirtildi.

Günlerdir haber alınamıyordu! Cem Öcal ölü bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Son dönemde sağlık durumunun ağırlaştığı ifade edilen Öcal’ın kesin ölüm nedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Acı haberi, Kenan Doğulu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Doğulu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Can kardeşimiz Cem Öcal’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllar sahnede birlikte yer aldığımız, sayısız anı biriktirdiğimiz, iyi ve kötü günlerde omuz omuza olduğumuz çok kıymetli bir dostumuzu yitirdik. Zorlu tedavi ve kemoterapi sürecine rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Neşesi, enerjisi ve güzel kalbiyle her zaman hatırlanacak. Kalbimizdeki yeri hep ayrı olacak. Yolu açık olsun."

Günlerdir haber alınamıyordu! Cem Öcal ölü bulundu

CEM ÖCAL KİMDİR?

Cem Öcal, Türk rock müzik sahnesinde tanınan bir vokalist ve müzisyen. Özellikle 1990’lı ve 2000’li yıllarda aktif olan Öcal, güçlü sahne performansı ve yorumculuğuyla dikkat çekti.

Müzik kariyeri boyunca farklı projelerde yer alan Cem Öcal, rock müzik çevrelerinde saygın bir isim olarak biliniyordu. Ayrıca, Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Özlem Tekin ile yaptığı evlilikle de tanındı.

Günlerdir haber alınamıyordu! Cem Öcal ölü bulundu

Son yıllarda gözlerden uzak bir hayat süren Öcal’ın, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve özellikle böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.

