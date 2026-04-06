Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan, iş başvurusu için iletişim kurduğu üniversite öğrencisine yönelik “nitelikli cinsel taciz” iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenci olan D.Ç., iş başvurusu kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti.

Görüşmeler sırasında Arkan'ın öğrenciye uygunsuz mesajlar gönderdiği iddia edildi. D.Ç., durumu savcılığa taşıyarak suç duyurusunda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekipleri, Levent Arkan'ı Menteşe ilçesinde gözaltına aldı. Ekipler ayrıca şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir’deki ikametlerinde de arama başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada adli sürecin devam ettiğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır".

Haberle İlgili Daha Fazlası