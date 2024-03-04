Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kendi küçücük yaptığı çok büyük! Asrın felaketinden ailesini böyle kurtarmış

Kendi küçücük yaptığı çok büyük! Asrın felaketinden ailesini böyle kurtarmış

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da yaşayan Zarife Şengül, deprem anında yüzüne konarak kendini ve ailesini hayata tutunduran 'Maviş' adlı kuşunu nereye gitse yanında götürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay yerle bir olmuş, binlerce insan vefat etmişti. Asrın felaketine Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde yakalanan 51 yaşındaki Zarife Şengül, depremi 5 katlı binanın 2. katında yaşadı. 

NEREYE GİTSELER GÖTÜRÜYORLAR

Şengül, 3 yıldır beslediği 'Maviş' adlı muhabbet kuşunun kafesinden çıkıp yüzüne konmasıyla uyanarak babası ve oğluyla binadan çıkarak hayatta kaldı. Deprem anında kuşun kafesini açarak nasıl yüzüne konduğuna anlam veremeyen Şengül, ailesiyle birlikte hayatta kalmasını sağlayan kuşunu nereye gitse yanında götürüyor.

Kendi küçücük yaptığı çok büyük! Asrın felaketinden ailesini böyle kurtarmış - 1. Resim

"YÜZÜME KONUP HAYATIMI KURTARDI"

Depremde çok kötü anlar yaşadığını ifade eden afetzede Şengül, "Gece saat 04.17’de sallanmaya başladık. Kuşum yüzüme konup kanat çırptıktan sonra uyandım, babamı kaldırdım. Kuşum kafesteydi, kafesinden nasıl çıktı gelip beni uyardı bilmiyorum. Deprem öncesi kuşun kafesi kapalıydı, o arada sallanmaya başlayınca kuş kafesinden çıktı. Yüzüme kanatlarını çırptı, babamı ve oğlumu uyardım. Biz çıktık sonra oğlum binaya girip kuşu çıkarttı" dedi.

Kendi küçücük yaptığı çok büyük! Asrın felaketinden ailesini böyle kurtarmış - 2. Resim

"KUŞ HAYATIMIZI KURTARDI"

Hayatta kalmasını kuşuna borçlu olduğunu belirten afetzede Şengül, "Kuşumun adı Maviş, 3 yıldır kuş benimle yaşıyor. Kuşum beni korudu ve uyardı. Kuş hayatımızı kurtardı, kuşa ölene kadar bakacağım. Kuş benim canım ciğerim. Babam bazen vuruyor ona ama ben vurdurtmuyorum. Kuş benim artık kıymetlim" ifadelerini kullandı.

Kendi küçücük yaptığı çok büyük! Asrın felaketinden ailesini böyle kurtarmış - 3. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İş yerinin önündeki mankeni önce sevdi, sonra kucaklayıp götürdü! O anlar kamerada - YaşamÖnce sevdi, sonra kucaklayıp kaçırdı!Bu bir hayata tutunma, muhteşem bir yaşama azmi öyküsü - YaşamBu bir hayata tutunma, muhteşem bir yaşama azmi öyküsüÇorum'da Ramazan davulcularına bahşiş yasağı getirildi! Vatandaş 1 TL bile ödemeyecek... - YaşamRamazan davulcularına bahşiş yasağı getirildi!TADD Ramazan bereketini Afrika’ya taşıyor - YaşamTADD Ramazan bereketini Afrika’ya taşıyorOrucumuzu neden hurmayla açmalıyız? - YaşamOrucumuzu neden hurmayla açmalıyız?Minareler arasındaki tarih “Mahyalar” - YaşamMinareler arasındaki tarih “Mahyalar”Gökyüzünün çelik kanatları: Türk kadınının gücünü semalara taşıyorlar - YaşamTürk kadınının gücünü semalara taşıyorlar
Sonraki Haber Yükleniyor...