Kestane ağaçları tehlikede! Doğada sessiz savaş: Binlerce böcek bırakıldı

Türkiye'de kestane üretimini tehdit eden ve Düzce ormanlarında 2021 yılından itibaren görülmeye başlayan kestane gal arısıyla (Dryocosmus kuriphilus) biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında 4 bin savaşçı böcek (torymus sinensis) doğaya salındı.

İstilacı bir tür olan gal arısına karşı biyolojik mücadele veriliyor. Kestane ağaçlarında gal (şişkinlik) oluşturduğu için çiçek ve meyve oluşumunu engelleyerek, arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkileyen zararlı böcek türüyle ilgili, Torymus Sinensis denen böcek bırakılması yöntemine devam ediliyor.

SAVAŞÇI BÖCEKLER NE YAPIYOR?

Laboratuvar ortamında üretilen Torymus Sinensis'nin, gallerin içinde bulunan zararlıyı ve larvalarını yemesi, böylece zararlı böcek popülasyonunun yok olmasının sağlaması hedefleniyor.

İlgili Haber Bal değil gal arısı! Çiftçinin düşmanı için böcekli mücadele başlatıldı

LABARATUVARDA ÜRETİLDİ

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü laboratuvarında üretilen 4 bin adet Torymus Sinensis, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin katılımıyla Altınçay ve Cumayanı Orman İşletme Şefliklerine ait kestane ormanlarına salımı yapıldı.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, bölge mıntıkasında yer alan kestane ormanlarına Kestane Gal Arısı ile mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen Torymus Sinensis böceğinin aralıklı olarak yeni salımlarının yapılmaya devam edileceği belirtildi.